FC Barcelona
Блог

«Барса» выслеживает нового вундеркинда. Он забил 87 голов за сезон, играя против соперников на год старше

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Вальядолид Вальядолид
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

«Барселона» положила глаз на Гильерме «Гуи» Рака, 14-летнего таланта, который покоряет футбольный мир.

Conheça Guilherme Ruck, joia do Real Valladolid com ascensão meteórica na Europa

Родившийся в Бразилии Гуи переехал в Португалию в возрасте семи лет и быстро завоевал внимание в местных академиях. Левоногий полузащитник забил 87 голов за один сезон в составе «Спортинг Брага», несмотря на то, что играл с детьми на год старше его.

Рак привлек большое внимание зарубежных клубов, в том числе «Барсы», «Реала», «ПСЖ» и других. В 2020 году он переехал в Испанию, поехал в «Райо Маджадахонда», а через год оказался в команде «Вальядолид» U-15 и с тех пор играет за них.

По информации Diario Sport, каталонцы считают, что юноша обладает огромным потенциалом для достижения успеха в «Ла Масии», но каталонцы пока не сделали «Вальядолиду» конкретного предложения.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий