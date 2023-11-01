«Барса» выслеживает нового вундеркинда. Он забил 87 голов за сезон, играя против соперников на год старше

«Барселона» положила глаз на Гильерме «Гуи» Рака, 14-летнего таланта, который покоряет футбольный мир.

Родившийся в Бразилии Гуи переехал в Португалию в возрасте семи лет и быстро завоевал внимание в местных академиях. Левоногий полузащитник забил 87 голов за один сезон в составе «Спортинг Брага», несмотря на то, что играл с детьми на год старше его.

Рак привлек большое внимание зарубежных клубов, в том числе «Барсы», «Реала», «ПСЖ» и других. В 2020 году он переехал в Испанию, поехал в «Райо Маджадахонда», а через год оказался в команде «Вальядолид» U-15 и с тех пор играет за них.

По информации Diario Sport, каталонцы считают, что юноша обладает огромным потенциалом для достижения успеха в «Ла Масии», но каталонцы пока не сделали «Вальядолиду» конкретного предложения.