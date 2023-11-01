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«Барселона» рассматривает вингера из лидирующей команды Ла Лиги. Ему всего 19 лет

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По данным журналиста Diario Sport Жоакима Пьера, «Барселона» следит за вингером «Жироны» Савио.

Бразилец играет на позиции левого вингера. В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. При необходимости Савио может также сыграть справа или атакующим хавбеком.

В этом сезоне 19-летний футболист входит в число лучших игроков Европы по следующим показателям:

− ожидаемые передачи (xA) (6 место);

− голевые действия (7 место);

− успешные передачи (9 место).

Савио принадлежит французскому «Труа». Его действующий контракт с командой Лиги 2 истекает в 2027 году. Клуб принадлежит City Group, в которую также входят «Сити» и сама «Жирона».

Сейчас испанская команда возглавляет таблицу Ла Лиги вместе с «Мадридом» − у них по 28 очков.

Хави просит подписать левого форварда. По имеющимся данным, главным претендентом был Нико Уильямс, но похоже, что игрок продлит контракт с «Атлетиком».

3 комментария

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инна витенберг
Очередной кандидат в барсу 34 по счету
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TAGAY
сколько у него отступные? если очень большие, то какова вероятность того что его можно увести у Сити? все таки Жирона это всего лишь фарм клуб СИТИ, думаю сильных игроков они к себе заберут.
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Vlad Zhadejko
Ответ TAGAY
сколько у него отступные? если очень большие, то какова вероятность того что его можно увести у Сити? все таки Жирона это всего лишь фарм клуб СИТИ, думаю сильных игроков они к себе заберут.
Вряд ли Сити будут забирать у Жироны игроков, потому что они хотят вырастить будущий топ-клуб, а с их вложениями и подходом это вполне реально. 2 топ-клуба по любому выгоднее, чем один. Другой вопрос, захочет ли сама Жирона продавать такого игрока, учитывая их амбиции
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