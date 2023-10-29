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Болельщики «Барсы» защищают тер Стегена от критики. Стоит ли клубу прощаться с ним?

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Марк-Андре тер Стеген подвергся жесткой критике со стороны многих болельщиков «Барселоны» после поражения от мадридского «Реала» (1:2).

По мнению болельщиков, тер Стеген мог сыграть гораздо лучше и не пропустить ни одного мяча.

Болельщики осуждают кипера за игру на ленточке, и некоторые даже выступают за его уход из клуба. Однако, несмотря на это, часть болельщиков «Барселоны» встали на его защиту и напомнили о том, насколько важную роль он играл в последние годы.

Marc-André ter Stegen prolonge au Barça - Espagne - FC Barcelone - SO FOOT.com

💭: «Сегодня у него не все получалось. Но он выиграл для нас последнее чемпионство. Он был действительно хорош.»

💭: «Воу-воу-воу, давайте не будем перекладывать вину на тер Стегена. Хави сделал плохие замены».

💭: «В прошлом сезоне «Барселона» выиграла множество матчей в чемпионате со счетом 1:0 благодаря героическим действиям тер Стегена.»

💭: «Мне кажется, что замены Хави были не очень удачными. Не могу винить тер Стегена, если честно».

💭: «Это немного несправедливо, он был важен для вас в последние два сезона, и он был хорош сегодня, особенно в борьбе с мадридским прессингом, и нам повезло, что у нас есть голкипер, хорошо владеющий ногами и руками».

А что думаете вы?

4 комментария

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aleksejsencov7@gmail.com
Большего бреда просто придумать нельзя!
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skankhunter@bk.ru
Люди которые такие вещи говорят это на всю голову больные Куртуа в одном матче два раза вмежду ног пропустил и ничего это ему не помешало стать одним из лучших
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Madhamish
Ответ Mister Ghost
Как по мне вины нет его, второй гол был забит с близкого расстояния, а в момент с первым голом момента удара не видел, так как Кристенсен закрывал обзор, поэтому и прыжок запоздалый был
На такой мяч во вратарскую кипер должен выходить и выбивать кулаком, а не замирать в раме.
Первый гол - даже пацаны в школе знают, что надо прыгать двумя руками, а не одной.
Первый гол целиком на его совести. Такие он уже пускал неоднократно, например, от Сане два года назад.
Второй гол 50 % его вины.
Итог - провалил матч. Больше Реал и не создал ничего.
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