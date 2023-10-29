Болельщики «Барсы» защищают тер Стегена от критики. Стоит ли клубу прощаться с ним?

Марк-Андре тер Стеген подвергся жесткой критике со стороны многих болельщиков «Барселоны» после поражения от мадридского «Реала» (1:2).

По мнению болельщиков, тер Стеген мог сыграть гораздо лучше и не пропустить ни одного мяча.

Болельщики осуждают кипера за игру на ленточке, и некоторые даже выступают за его уход из клуба. Однако, несмотря на это, часть болельщиков «Барселоны» встали на его защиту и напомнили о том, насколько важную роль он играл в последние годы.

💭: «Сегодня у него не все получалось. Но он выиграл для нас последнее чемпионство. Он был действительно хорош.»

💭: «Воу-воу-воу, давайте не будем перекладывать вину на тер Стегена. Хави сделал плохие замены».

💭: «В прошлом сезоне «Барселона» выиграла множество матчей в чемпионате со счетом 1:0 благодаря героическим действиям тер Стегена.»

💭: «Мне кажется, что замены Хави были не очень удачными. Не могу винить тер Стегена, если честно».

💭: «Это немного несправедливо, он был важен для вас в последние два сезона, и он был хорош сегодня, особенно в борьбе с мадридским прессингом, и нам повезло, что у нас есть голкипер, хорошо владеющий ногами и руками».

А что думаете вы?