Фати забил за «Брайтон» в ЛЕ. За матчем с трибун наблюдал представитель «Барселоны»

Фати забивает во втором матче подряд. В Премьер-лиге от Ансу пострадал «Ман Сити», а в Лиге Европы – «Аякс».

В матче против амстердамцев Фати увеличил преимущество своей команды на 52-й минуте.

За матчем с трибун наблюдал Боян Кркич, который совсем недавно вошел в штаб Деку.

Мяч в ворота «Аякса» стал для Фати третьим голом за «Брайтон».

«Барса» отдала вингера в аренду «чайкам» на один сезон без права последующего выкупа. Вполне вероятно, летом 2024 года Ансу вернется в столицу Каталонии.

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