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Фати забил за «Брайтон» в ЛЕ. За матчем с трибун наблюдал представитель «Барселоны»

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Фати забивает во втором матче подряд. В Премьер-лиге от Ансу пострадал «Ман Сити», а в Лиге Европы – «Аякс».

В матче против амстердамцев Фати увеличил преимущество своей команды на 52-й минуте.

За матчем с трибун наблюдал Боян Кркич, который совсем недавно вошел в штаб Деку.

Мяч в ворота «Аякса» стал для Фати третьим голом за «Брайтон».

«Барса» отдала вингера в аренду «чайкам» на один сезон без права последующего выкупа. Вполне вероятно, летом 2024 года Ансу вернется в столицу Каталонии.

Следите за успехами Фати в Англии?

6 комментариев

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Rachid
Чудеса иногда случаются - вдруг Фати в АПЛ превратится обратно в самого себя в 18 летнего пацана, только начавшего разрывать на поле всем и вся:))))
Именно такой Фати будет обязательно нужен Барселоне!!
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+11
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Funny lepka
Ответ Гномович!
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Только в случае, если Ямаль и Гиу вовремя сейчас в условный Бетис придут, то да)Брайтон-Бетис неплохая вывеска;)
+10
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Funny lepka
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Несколько критично.Ваш Гиви на рынке под сотку стоит, а Бревандовский в 35 лет голешники забивает.А Фати не деградировал в Барсе.Его загоняли там и ясен пень он устал
+6
-1
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Rachid
Ответ Rachid
Чудеса иногда случаются - вдруг Фати в АПЛ превратится обратно в самого себя в 18 летнего пацана, только начавшего разрывать на поле всем и вся:)))) Именно такой Фати будет обязательно нужен Барселоне!!
Конечно же, Фати забил и ещё забьёт и в АПЛ и в ЛЕ - Барса его ведь учила этому несколько лет:)))
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+2
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Роман
Комментарий удален пользователем
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Артем Загнетов
Я слышал ман сити который выиграл тот матч, до сих пор страдает.
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