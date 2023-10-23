🎥Реакция родителей Марка Гиу на дебютный гол сына за «Барселону» завирусилась в сети
Невероятный момент для Марка Гиу и его семьи.
Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с «Атлетиком» и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для «Барселоны» (1:0). Гиу был признан лучшим игроком матча.
Родителей 17-летнего парня переполняли эмоции, когда они радовались дебютному гол своего сына за «Барселону».
Мать Марка плакала, а его отец аплодировал с широкой улыбкой на лице.
Вот за что мы любим футбол.
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