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🎥Реакция родителей Марка Гиу на дебютный гол сына за «Барселону» завирусилась в сети

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Футбол Футбол

Невероятный момент для Марка Гиу и его семьи.

Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с «Атлетиком» и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для «Барселоны» (1:0). Гиу был признан лучшим игроком матча.

Родителей 17-летнего парня переполняли эмоции, когда они радовались дебютному гол своего сына за «Барселону».

Мать Марка плакала, а его отец аплодировал с широкой улыбкой на лице.

Вот за что мы любим футбол.

3 комментария

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Rachid
Очень даже и понятна радость родителей Марка Гиу и пусть они теперь почаще и постоянно радуются за успехи своего сына и за Барсу!
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Potapson
Это очень круто! Только представить. Твой сын, в 17 лет, выходит на поле за Барсу и тут же забивает гол! С ума сойти можно. А ещё в добавок гол становится победным в не простом матче...
+19
-1
+18
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ljolik888
Слезы радости ! Марк подарил этот гол - счастье , не только себе , но и миллионам болельщикам Барселоны Вписал свое имя в историю и надеюсь это только начало его великолепной карьеры !
+9
-1
+8
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