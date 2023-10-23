🎥Реакция родителей Марка Гиу на дебютный гол сына за «Барселону» завирусилась в сети

Невероятный момент для Марка Гиу и его семьи.

Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с «Атлетиком» и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для «Барселоны» (1:0). Гиу был признан лучшим игроком матча.

Родителей 17-летнего парня переполняли эмоции, когда они радовались дебютному гол своего сына за «Барселону».

Мать Марка плакала, а его отец аплодировал с широкой улыбкой на лице.

Вот за что мы любим футбол.