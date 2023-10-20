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«Барса» вывела его на новый уровень». Тренер сборной Португалии рассказал, как переход в «блауграну» изменил Жоау Феликса

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Что же будет дальше?

Перейдя в «Барселону», Жоау Феликс вновь начал демонстрировать лучшую версию себя.  Расцвет игрока видно невооруженным глазом — за восемь матчей за каталонцев он забил три гола и оформил две результативные передачи.

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес тоже заметил, как сильно изменился Феликс с тех пор, как он присоединился к «блаугране». В интервью радио El Larguero Мартинес сказал:

«Я видел не так много игроков, которые могут одинаково хорошо играть как в центре, так и на фланге, и при этом способны обороняться. У него очень хорошее взаимопонимание со своими товарищами по команде.

Заметно, что он чувствует себя важным и значимым в своем клубе. «Барса» вывела его на новый уровень... Здорово, что Жоау с нами. Благодаря той роли, которую он играет в «Барселоне», он приносит нам больше пользы. Он привносит жизнь в игру. Я вижу изменения в нем с тех пор, как он вернулся в Испанию».

Феликс наконец-то вернул себе уверенность, выступая за «Барсу». Португальский нападающий выглядел бледной тенью самого себя в последний год, когда он играл за «Атлетико» и «Челси».

Этой осенью в составе португальской сборной Жоау забил два гола и сделал один ассист в двух матчах.

1 комментарий

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Игорь Климов
Значит Феликс нашёл свой клуб.
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