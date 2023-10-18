Фермин Лопес получил первый вызов в молодежную сборную и сразу же забил! Свой гол он, похоже, посвятил травмированному партнеру по «Барсе»

Парень набирает обороты!

Фермин Лопес отметил свой первый выход в стартовом составе сборной Испании U21 потрясающим голом на 10-й минуте матча с Казахстаном. Полузащитник «Барсы» получил мяч за пределами штрафной и красиво забросил его в девятку, открыв счет за испанцев в отборочной игре на молодежное Евро.

Отпраздновав свой дебютный гол за национальную команду вместе с товарищами, Лопес повторил фирменный жест Педри, который пока не может играть из-за травмы. Во всяком случае, так предполагают фанаты:

💬 «У молодых игроков «Барсы» особая связь ❤️❤️❤️»

💬 «Барса» — это действительно семья»

💬 «ФК «Дружба» 😭»

Вполне вероятно, что на самом деле празднование Лопеса было посвящено кому-то на трибунах, но приятно думать, что таким образом он поддержал травмированного товарища по команде.

В свои 20 лет Фермин смог пробиться в основу «Барселоны». Испанец заработал место в команде Хави благодаря впечатляющим выступлениям во время предсезонного тура по США, где он забил гол и оформил результативную передачу в товарищеском класико.

В этом сезоне Лопес принял участие в шести матчах каталонцев. Он помог «блаугране» взять очки в матче в гостях у «Мальорки», сравняв счет в середине второго тайма (2:2).

После впечатляющего старта в «Барсе» 20-летний полузащитник получил свой первый вызов в национальную команду, пока U21. Он дебютировал в товарищеском матче против Узбекистана, выйдя после перерыва, а уже в следующей игре он получил место в стартовом составе.