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Попало в трансляцию: тренер Аргентины праздновал невероятный дриблинг Месси, будто это гол

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Лионель Месси вновь надел волшебные бутсы и помог Аргентине победить Перу (2:0) в отборочном матче к чемпионату мира.

В одном из эпизодов Лео ловко ушел от двух игроков, пытавшихся лишить его мяча. Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, находившийся в непосредственной близости от места магии, не сдержал эмоций.

Вот как это происходило:

Защитник навалился на Месси у боковой линии.

Месси раскручивает его, и защитник падает на пол. В это время Скалони наблюдает за происходящим с боковой линии.

Второй защитник прибегает помочь первому.

Двоих игроков недостаточно, чтобы остановить Месси; он обходит обоих – обратите внимание на Скалони: вскинул руки, будто Месси забил гол.

7 комментариев

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прощай Роналду
Его дриблинг покруче большинства голов современности😎
+7
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+7
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ljolik888
Такие моменты красят футбол , поэтому можно понять тренера , так как это было у него вблизи на глазах . Месси опладисменты !
+4
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Игорь Климов
Вот за такие гениальные игровые моменты на футбольном поле, все авторитетные специалисты и вменяемые болельщики во всём мире боготворят Лео Месси, а не за сомнительную статистику как у Кринжа7 по большому количеству забитых голов за карьеру.
+3
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Caterina
А голы он как раз не празднует)
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василий иванов
для хорошего болельщика прелесть футбола не только в голах, а еще и в самом процессе, как рыбалка. Иной раз от передачи в экстаз можно впасть!
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Urmatbek Abzhalov
Ответ прощай Роналду
Его дриблинг покруче большинства голов современности😎
Особенно голов Верблюда #7
+1
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