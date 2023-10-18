Попало в трансляцию: тренер Аргентины праздновал невероятный дриблинг Месси, будто это гол

Лионель Месси вновь надел волшебные бутсы и помог Аргентине победить Перу (2:0) в отборочном матче к чемпионату мира.

В одном из эпизодов Лео ловко ушел от двух игроков, пытавшихся лишить его мяча. Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, находившийся в непосредственной близости от места магии, не сдержал эмоций.

Вот как это происходило:

Защитник навалился на Месси у боковой линии.

Месси раскручивает его, и защитник падает на пол. В это время Скалони наблюдает за происходящим с боковой линии.

Второй защитник прибегает помочь первому.

Двоих игроков недостаточно, чтобы остановить Месси; он обходит обоих – обратите внимание на Скалони: вскинул руки, будто Месси забил гол.