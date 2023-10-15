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Кто из игроков «Барсы» уже квалифицировался на Евро-2024? Вот полный список

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А кто еще может не поехать?

Which Barca players have already qualified for Euro 2024? Answered

Семь стран уже забронировали себе место на Евро-2024. Поскольку международный перерыв постоянно прерывает клубный футбол, давайте посмотрим на игроков «Барселоны», которым уже гарантировано место на Евро-2024.

Германия. Тер Стеген и Илкай Гюндоган автоматически квалифицируются на турнир, так как выступают за страну-хозяйку.

Испания. Гави, Педри, Алехандро Бальде и Ферран Торрес получат шанс сыграть на главном турнире.

Франция. Жюль Кунде также получит шанс сыграть на Евро в следующем году.

Португалия. ЖоаУ Феликс и Жоау Канселу помогли сборной завоевать место на турнире.

Френки де Йонг (Нидерланды) и Андреас Кристенсен (Дания) все еще борются за место в групповом этапе.

Полный список стран, прошедших квалификацию: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия и Турция.

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