Кто из игроков «Барсы» уже квалифицировался на Евро-2024? Вот полный список

А кто еще может не поехать?

Семь стран уже забронировали себе место на Евро-2024. Поскольку международный перерыв постоянно прерывает клубный футбол, давайте посмотрим на игроков «Барселоны», которым уже гарантировано место на Евро-2024.

Германия. Тер Стеген и Илкай Гюндоган автоматически квалифицируются на турнир, так как выступают за страну-хозяйку.

Испания. Гави, Педри, Алехандро Бальде и Ферран Торрес получат шанс сыграть на главном турнире.

Франция. Жюль Кунде также получит шанс сыграть на Евро в следующем году.

Португалия. ЖоаУ Феликс и Жоау Канселу помогли сборной завоевать место на турнире.

Френки де Йонг (Нидерланды) и Андреас Кристенсен (Дания) все еще борются за место в групповом этапе.

Полный список стран, прошедших квалификацию: Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия и Турция.