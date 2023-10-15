Заслужили! Четыре игрока «Барселоны», подорожавших с начала сезона

Угадаете всех?

«Барселона» успешно начала сезон, заявив о своих амбициях побороться не только за второй титул лиги подряд, но и постараться вновь стать фаворитом Лиги чемпионов. Пока каталонцы не проиграли ни одного матча, несмотря на то, что в составе значительно меньше игроков, чем у остальных топ-команд.

Это стало возможно благодаря юным воспитанникам «Ла Масии», которых Хави постепенно подводил к основе, и талантливым игрокам, способных в одиночку решать ход игры. И вклад некоторых из них Transfermarkt выразил в числах.

Знаменитый сайт провел первую с начала сезона переоценку игроков, и четыре футболиста «Барсы» стали стоить значительно больше прежнего:

Стоимость Френки де Йонга выросла на €15 миллионов. Его новая цена — €90 миллионов.

Стоимость Фермина Лопеса выросла на €7.7 миллионов. Его новая цена — €8 миллионов.

Стоимость Ламина Ямаля выросла на €25 миллионов. Его новая цена — €50 миллионов.

Стоимость Феррана Торреса выросла на €5 миллионов. Его новая цена — €35 миллионов.

Неслабый рост.