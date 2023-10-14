🤔 Деку нашел опорника? В новом контракте Бруно Гимараэса будет специальная «оговорка для «Барселоны». Правда, есть нюанс 😮

Бруно Гимараэс имеет специальный пункт в новом контракте с «Ньюкаслом», по которому он может перейти в «Барселону» за фиксированную стоимость, сообщает Тони Хуанмарти из Diario Sport.

Если «Барса» решит выкупить опорного полузащитника, то сможет сделать это за относительно небольшую сумму - €65-70 млн. Для других клубов стоимость будет выше.

Гимараэс летом может уйти из клуба, но вариант с «Барселоной» не выглядит реалистичным из-за продолжающихся финансовых проблем каталонцев. Испанский клуб также заинтересован в подписании игрока, видя в нем долгосрочную замену Серджи Бускетсу.

По слухам, сам Бруно неоднократно изъявлял желание однажды оказаться в «Барсе».

Напомним, что Гимараэс присоединился к «Ньюкаслу» в январе 2022 года. Трансфер из «Лиона» обошелся англичанам в €42,1 млн.