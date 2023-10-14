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🤔 Деку нашел опорника? В новом контракте Бруно Гимараэса будет специальная «оговорка для «Барселоны». Правда, есть нюанс 😮

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Бруно Гимараэс имеет специальный пункт в новом контракте с «Ньюкаслом», по которому он может перейти в «Барселону» за фиксированную стоимость, сообщает Тони Хуанмарти из Diario Sport.

Если «Барса» решит выкупить опорного полузащитника, то сможет сделать это за относительно небольшую сумму - €65-70 млн. Для других клубов стоимость будет выше.

Гимараэс летом может уйти из клуба, но вариант с «Барселоной» не выглядит реалистичным из-за продолжающихся финансовых проблем каталонцев. Испанский клуб также заинтересован в подписании игрока, видя в нем долгосрочную замену Серджи Бускетсу.

По слухам, сам Бруно неоднократно изъявлял желание однажды оказаться в «Барсе».

Напомним, что Гимараэс присоединился к «Ньюкаслу» в январе 2022 года. Трансфер из «Лиона» обошелся англичанам в €42,1 млн.

5 комментариев

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Олег Петров
Конкретно для Барселоны ,такую сумму сложно назвать "относительно не большой ".
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Real Madrid 04
Ответ Barcelona 4ever
Кто видел его в деле, можите описать его?
Опорник топовейший с отличными ближним и дальним пасами. А также хорошо держит мяч и хорош в защите. Отличное дополнение к Де Йонгу в опорку)
+2
0
+2
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Barcelona 4ever
Кто видел его в деле, можите описать его?
+1
0
+1
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Flow market Victor Mercedes
крутой игрок, тащит Ньюкасл но заиграет ли в Барсе? в последнее время в Барсе хорошо играют только воспитанники, СА и бюджетные варианты)))
+1
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Real Madrid 04
Опорник топовейший с отличными ближним и дальним пасами. А также хорошо держит мяч и хорош в защите. Отличное дополнение к Де Йонгу в опорку)
Ромеу на МегаСуперУльтра настройках😎
0
0
0
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