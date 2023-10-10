Гави вернулся к тренировкам в сборной Испании. Ранее Пабло получил повреждение

Гави досрочно покинул тренировку сборной Испании во вторник, пишет издание Cadena Ser. Сообщается, что игрок почувствовал дискомфорт.

К счастью, Пабло уже вернулся в строй! По сведениям Diario Sport, в среду полузащитник тренировался вместе с остальными игроками «красной фурии».

«Все игроки сейчас доступны, – заявил Де ла Фуэнте. – Действительно, некоторые футболисты испытывают дискомфорт. Мы будем внимательно наблюдать за их состоянием и решим, смогут ли они играть».

Как пишет Diario Sport, расположение «красной фурии» из-за повреждения уже покинул Ламин Ямаль. По сведениям издания, когда юноша отправлялся в сборную, было ясно, что он вернется в расположение «Барсы» на следующий день: сторонам нужно было просто соблюсти протокол.

Здоровья!