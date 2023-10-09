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Феликс лайкнул пост, который доказывает, что мяч забит по правилам. А какой аргумент?

Жоау Феликс Жоау Феликс
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В матче с «Гранадой» «Барса» не смогла добыть победу (2:2), в концовке встречи был отменен гол Жоау Феликса из-за офсайда Феррана Торреса.

После игры Феликс поставил лайк на пост, в котором показано, как передача Жоау Канселу пролетела более чем в четырех метрах над головой Феррана Торреса, прежде чем дошла Феликса.

«Дело в том, что мяч пролетает в 4 метрах над головой Феррана Торреса», – говорится в сообщении Mundo Despectivo.

Похоже, решение арбитра не понял не только Хави.

1 комментарий

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Игорь Климов
Феликс забил гол по правилам!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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