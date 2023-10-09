Феликс лайкнул пост, который доказывает, что мяч забит по правилам. А какой аргумент?

В матче с «Гранадой» «Барса» не смогла добыть победу (2:2), в концовке встречи был отменен гол Жоау Феликса из-за офсайда Феррана Торреса.

После игры Феликс поставил лайк на пост, в котором показано, как передача Жоау Канселу пролетела более чем в четырех метрах над головой Феррана Торреса, прежде чем дошла Феликса.

«Дело в том, что мяч пролетает в 4 метрах над головой Феррана Торреса», – говорится в сообщении Mundo Despectivo.

Похоже, решение арбитра не понял не только Хави.