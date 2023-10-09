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Кунде в ярости на скамейке запасных после травмы, которую ему нанес Гави в матче с «Гранадой»

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде неудачно сыграл в матче против «Гранады», встреча завершилась со счетом 2:2, и «Барселона» потеряла очки.

Мало того, что Брайан Сарагоса причинил защитнику головную боль, в конце первого тайма Кунде был вынужден покинуть поле из-за травмы.

На кадрах инцидента видно, что именно Гави по ошибке травмировал его.

Испанец случайно при падении задел левое колено Кунде – на этом игра француза и закончилась.

После удара Кунде пришлось заменить, и он был в ярости от случившегося.

Футболист кипел от гнева на скамейке запасных, окружавшие его товарищи по команде были несколько озадачены его реакцией.

1 комментарий

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Felstell
А Гави то здесь при чем?
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