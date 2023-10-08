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У Деку появился любимчик в «Барсе», и это не Левандовски

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Марк Гиу – любимчик Деку в «Барселоне», сообщает Хавьер Гаскон из Mundo Deportivo.

17-летний игрок выступает за «Барсу» U19. Только что он был вызван в первую команду на выездной матч Ла Лиги против «Гранады».

На фоне травмы Левандовского в составе «Барсы» были замечены 2 новых нападающих. Гиу дебютировал в первой команде в июне, в товарищеском матче против «Виссел Кобе». Тогда он заменил именно Роберта.

Недавно нападающий забил 4 гола на Евро U17. В этом сезоне у Гиу один гол в трех матчах за «Барселону» U19.

Teen sensation Marc Guiu emerges as Barcelona's next hope | soccer

1 комментарий

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Rachid
Может Гиу станет всеобщим любимчиком Барселоны, а не только Деку..?.
Возможность показать умения и таланты, наверное, Хави ему сегодня предоставит..
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