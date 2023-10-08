🤩 164 точные передачи! Экс-защитник «Барсы» феерит во Франции

В субботу Жан-Клер Тодибо показал всей Европе, как выглядит идеальный современный защитник.

Француз оформил 164 точных передачи в одном матче. Пострадал «Метц».

Он также побил рекорд по количеству выполненных прикосновений. Карта показывает, что он также преодолел довольно большое расстояние.

Даже центральные защитники «Барсы» редко достигают показателя в 100 передач за матч. 70-80 - уже высокий уровень.

Напомним, что Тодибо пять лет назад выступал за «Барселону», проведя за клуб лишь четыре матча. Каталонский клуб заработает 20% на будущей продаже игрока.

А может его стоит вернуть?