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«Барса» недовольна словами тренера сборной Испании о Ламине Ямале. Причем тут Месси?

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«Вы должны заботиться о Ламине [Ямале], потому что он молод, но помните ли вы Месси или Марадону в 16 лет?», – заявил журналистам главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

«Мы не должны ставить никаких ограничений для таких игроков. Надо позволить им полностью раскрыть свой потенциал. Именно это мы и пытаемся сделать с этим игроком [Ямалем] здесь и в его клубе», – добавил он.

I'm calm' - 16-year-old Barcelona star Lamine Yamal reveals how Pedri and Gavi are helping him prepare for potential senior Spain debut | Goal.com

Сообщается, что «Барселоне» не понравились высказывания Де ла Фуэнте. Клуб делает все возможное, чтобы защитить 16-летнего игрока на поле и вне его, не позволяя оказывать на него дополнительное давление. Однако испанский босс не стесняется сравнивать Ямаля с молодыми Лео Месси и Диего Марадоной.

Ямаль уже второй раз подряд вызывается в сборную Испании. В этом месяце он сможет сыграть против сборных Шотландии и Норвегии.

1 комментарий

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Funny lepka
Но все же беречь его стоит.Он банально как мне кажется физически не готов играть по 45 матчей за сезон.Это конечно хорошо дать ему практику,но все же нужно не забывать про его возвраст
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