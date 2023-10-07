«Барса» недовольна словами тренера сборной Испании о Ламине Ямале. Причем тут Месси?

«Вы должны заботиться о Ламине [Ямале], потому что он молод, но помните ли вы Месси или Марадону в 16 лет?», – заявил журналистам главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

«Мы не должны ставить никаких ограничений для таких игроков. Надо позволить им полностью раскрыть свой потенциал. Именно это мы и пытаемся сделать с этим игроком [Ямалем] здесь и в его клубе», – добавил он.

Сообщается, что «Барселоне» не понравились высказывания Де ла Фуэнте. Клуб делает все возможное, чтобы защитить 16-летнего игрока на поле и вне его, не позволяя оказывать на него дополнительное давление. Однако испанский босс не стесняется сравнивать Ямаля с молодыми Лео Месси и Диего Марадоной.

Ямаль уже второй раз подряд вызывается в сборную Испании. В этом месяце он сможет сыграть против сборных Шотландии и Норвегии.