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В «Атлетико» рады успехам Феликса. Мадридцы хотят продать его за огромную сумму

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«Атлетико Мадрид» хочет продать Жоау Феликса за 80 млн евро следующим летом, сообщает Diario AS.

Боссы «Атлетико» «радуются» голам португальца за «Барселону» и считают, что они сделают 23-летнего игрока лакомым кусочком для больших клубов Европы в следующем году.

Решение о покупке Феликса «Барса» примет в конце сезона. Трудно представить, что каталонцы сделают предложение в размере 80 млн евро за нападающего, хотя клуб может оформить сделку путем доплаты или обмена.

Каталонцы явно довольны приобретением: Феликс уже отметился 5 голами в 7 матчах, проведенных на правах аренды в «Барсе».

Действующий контракт Феликса с мадридским «Атлетико» истекает только в 2029 году.

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