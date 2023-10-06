В «Атлетико» рады успехам Феликса. Мадридцы хотят продать его за огромную сумму
«Атлетико Мадрид» хочет продать Жоау Феликса за 80 млн евро следующим летом, сообщает Diario AS.
Боссы «Атлетико» «радуются» голам португальца за «Барселону» и считают, что они сделают 23-летнего игрока лакомым кусочком для больших клубов Европы в следующем году.
Решение о покупке Феликса «Барса» примет в конце сезона. Трудно представить, что каталонцы сделают предложение в размере 80 млн евро за нападающего, хотя клуб может оформить сделку путем доплаты или обмена.
Каталонцы явно довольны приобретением: Феликс уже отметился 5 голами в 7 матчах, проведенных на правах аренды в «Барсе».
Действующий контракт Феликса с мадридским «Атлетико» истекает только в 2029 году.
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