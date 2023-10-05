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Кунде 🤝 Араухо. За 5 минут защитники «Барсы» дважды спасли команду от неминуемых голов 🔥

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На второй матч Лиги чемпионов «Барселона» приехала в гости к «Порту». Для каталонцев это определенно самый сложный матч группового этапа, поэтому команда Хави с первых же минут начала штурмовать ворота соперника. Однако португальцы, тоже одержавшие победу в своей первой игре, планировали взять 3 очка в матче на своем поле.

В итоге счет все же открыла «блауграна» — Ферран Торрес забил на последних минутах первого тайма после ошибки Ромариу Баро.

«Порту» вышел после перерыва с твердым намерением изменить положение сил, но тут вмешались Кунде и Араухо.

На 53-й минуте Пепе Акино выбежал один на один к воротам, но Кунде сумасшедше разогнался и, вытянув ногу, выбил мяч прямо перед воротам тер Стегена. Его товарищи по команде были в восторге от героического спасения Жюля.

Через 4 минуты произошла практически аналогичная ситуация. Пепе вновь ворвался в штрафную каталонцев, но на этот раз его настиг Араухо. Реакция игроков «Барсы» тоже повторилась.

Оба защитника чистейше спасли ворота «блауграны» от практически неминуемых голов, при этом имея по желтой карточке.

Мастерство!

 

11 комментариев

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фан Барсы
Кунде в этом сезоне просто великолепен, надеюсь не сбавит.
+20
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+19
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Юрий Семенов
Ответ Нефанатик
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придурок, там видно Канселу вне штрафной коснулся
+16
-1
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Kaloyan Yalamov
Молодцы оба. И хорошо, что игру рукой заметил ВАР, а то еще Кансело бы вторую желтую и пенальти бы получили.
+13
-1
+12
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Timati Beweers
Ответ Иван Баланар
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Там и без руки ничего бы не было. Рука была за пределами штрафной площади 🥱
+11
-1
+10
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фан Барсы
Ответ Нефанатик
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Советую пойти окулисту, если не видно оффсайда в голе Тареми
+9
-1
+8
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Vitali Freeman
Ответ Нефанатик
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Понятно что бомбит вам, и хочется найти к чему придраться. Но если объективно- офсайд 100% был ., с рукой игрока Порту я не согласен, как по мне плечо было., НО и Конселу рукой вне штрафной играть начал, так что это не пенальти 🤷‍♂️
+2
0
+2
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