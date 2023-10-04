«Когда мне сказали, что он может уйти, я был разбит». Гави назвал игрока «Барселоны», которым он восхищается больше всего, — и это даже не Педри

Сложно с ним не согласиться.

Гави, вновь блистающий в этом сезоне, дал откровенное интервью La Vanguardia. В ходе беседы полузащитника спросили о его кумирах, и он назвал не только Андреса Иньесту, но и экс-игрока «Реала». Когда 19-летнего испанца попросили рассказать, кто его восхищает из действующих игроков «Барселоны», он задумался и дал неожиданный ответ:

«Френки, Френки. Когда мне сказали, что он может уйти, я был разбит. Я не хотел, чтобы он уходил, и сказал ему об этом. Слава богу, он не ушел и до сих пор с нами».

Де Йонг действительно мог покинуть «Барселону» и перейти в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Английский клуб мечтал о его трансфере, а каталонцы рассматривали этот вариант из-за сложного финансового положения. Однако Френки был твердо намерен остаться на «Камп Ноу», отклонив все предложения.

Теперь Гави может не беспокоиться о долгосрочном будущем Френки — говорят, что каталонцы начали переговоры с нидерландским полузащитником о новом долгосрочном контракте.

На данный момент Де Йонг травмирован, поэтому пока ему остается только болеть за свою команду с трибун. Ожидается, что он вернется в строй где-то к началу-середине ноября.