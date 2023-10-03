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В 2012-м «Барсу» в ЛЧ огорчил английский вратарь. Месси назвал его «нечеловеком» и хотел видеть в Каталонии

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В 2012 году в матче группового этапа Лиги чемпионов Лионель Месси столкнулся с английским вратарем Фрейзером Форстером.

Форстер стал игроком матча и помог «Селтику» одержать памятную домашнюю победу над «Барсой» 2:1.

Fraser Forster is back | Marca

«О выступлении Фрейзера Форстера против нас говорили долгое время», – сказал Месси в 2015 году, несмотря на то, что забил в конце игры.

«В Шотландии была одна игра, где он был нечеловеком, это лучший вратарь, которого я видел.

Когда Виктор Вальдес сказал, что уходит, мы даже осбуждали, что Форстер будет играть здесь. Но я был уверен, что он окажется в «Арсенале», «Челси» или «Манчестер Юнайтед», – добавил Лео.

Возможно, после ухода испанца на смену Вальдесу мог прийти вратарь сборной Англии. Вместо этого «Барселона» решила подписать молодого Марка-Андре тер Стегена, а дальше – уже история.

В настоящее время он подписался с «Тоттенхэмом» в качестве второго номера после выступлений за «Ньюкасл», «Саутгемптон» и «Селтик».

Lionel Messi Heaps Praise On Fraser Forster | Soccer Laduma

1 комментарий

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Двестик Двестик
Не знаю, что там творил Фостер. Но голик от Месси он пустил.

А вот Серёгу Рыжикова аргентинец во всех четырёх очных противостояниях пробить не смог -)
+8
-4
+4
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