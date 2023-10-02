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Диего Симеоне назвал тер Стегена лучшим вратарем в одном аспекте. Так ли это на самом деле?

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Приятно слышать такое от соперника.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сделал очень лестное заявление о Марк-Андре Тер Стегене во втором сезоне документального фильма о каталонцах «Новая эра» на Prime Video.

«Я всегда это говорил. Вратарь «Барселоны» лучше играет ногами, чем любой другой игрок любой другой команды Ла Лиги».

Тер Стеген определенно заслужил звание одного из лучших в мире в вопросе отражения ударов, но его способность играть ногами тоже является важнейшим его качеством, которое не раз помогало команде.

Тем не менее, согласно FBRef, точность передач Тер Стегена составляет 86,1%. Это меньше, чем у многих полевых игроков. Например, Андреас Кристенсен может похвастаться точностью в 96%, а Педри, Гави и Гюндоган имеют показатели выше 90%.

В игре нового сезона против «Мальорки» Марк-Андре допустил шокирующую ошибку, неточно отдав на Ромеу, из-за чего мяч попал прямо в ноги Антонио Санчесу, что привело к первому из двух голов, пропущенных «Барсой» в тот день.

Тер Стеген точно отлично играет ногами. Но не преувеличивает ли Симеоне?

2 комментария

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ogarkovsergej599@gmail.com
Ответ Константин Юрьевич
штегена надо продать за хорошую сумму, очень много ошибок он делает очень много!
продать его. ты вообще понял что сказал
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