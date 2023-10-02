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«В 18 мы чувствуем себя неуязвимыми». Гави сильно рискует здоровьем, опыт Педри пока ничему не учит

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Пользователь Reddit и болельщик «Барсы» arnav1311 дал повод задуматься о будущем Гави. И речь не о таланте, а о здоровье:

«Меня беспокоит, что он получит травму, причем очень серьезную. Любой, кто занимался спортом, знает, что то, как он врезается в людей и совершает перехваты/фолы, не может остаться без последствий.

В прошлом году он прыгал головой в сторону мяча, чуть не получив удар ногой в голову от соперника. Сильный удар по коленям, лодыжкам, голове, груди и т.д. может нанести серьезную травму.

Я даже не говорю о том, как много он бегает и меняет направление. В таких случаях возможны мышечные травмы. Я знаю, что ему 18 лет, и его тело способно вынести это, потому что в 18 лет мы действительно чувствуем себя неуязвимыми».

До сих пор Гави относительно везло с травмами: за два сезона он провел на поле всего 44 дня, 9 из них – из-за коронавируса. Однако Педри три года назад тоже выглядел неуязвимым, а в последний год часто страдает от травм.

Список травм Гави по данным Transfermarkt.

1 комментарий

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timerassl
Травму можно получить оберегая себя сидя дома. Гави игрок такого стиля, и не нужно себя обманывать, нужно просто играть. Можно на лайте 15 лет играть, но чего добьешься в футболе и какой след в истории футбола оставишь после себя?! Боясь получения травмы единственный след который останется после тебя это черкаш на трусах.
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