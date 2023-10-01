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«Встречи с ними стоили нам очень дорого». Хави назвал трех самых опасных игроков, с которыми встречалась «Барса»

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Одного уже можно не бояться.

Матч с «Порту», который состоится в среду, станет для Хави сотым в качестве тренера «Барсы». В честь этого события Mundo Deportivo попросил босса каталонцев ответить на 10 вопросов о прошедших 99 играх. В том числе о самых сложных игроках, которых нужно было остановить:

«Встреча с Рэшфордом стоила нам очень дорого, а также с Винисиусом и Бензема».

Хави явно ссылается на матчи прошлого сезона против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы и против «Реала» в Кубке Испании. «Барса» вылетела из обоих турниров из-за этих двух команд, и упомянутые игроки отметились голами в тех встречах. Так что Хави так и не смог найти способ их остановить.

После того, как Карим Бензема покинул Ла Лигу и перебрался в Саудовскую Аравию, среди тех, кто потенциально может встретиться с «Барсой» в этом сезоне, осталось всего два игрока. Винисиус сделает это уже 28 октября в первом класико сезона.

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