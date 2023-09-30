Месси завершит карьеру не в «Интер Майами». Стало известно, какой клуб будет последним для аргентинца

Все еще может измениться.

Всего через несколько месяцев после перехода в клуб МЛС «Интер Майами» легенда «Барселоны» Лео Месси определился с клубом, где он хочет завершить карьеру.

По информации El Nacional, аргентинец планирует перейти в родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз» после того, как в 2025 году истечет срок контракта 37-летнего футболиста с командой МЛС.

После победы во всевозможных турнирах, такое развитие событий кажется более чем логичным. Однако до возвращения на родину осталось еще два года, так что все может измениться.

Как бы там ни было, в болельщики «Барселоны» явно бы хотели, чтобы последний удар по мячу их легенда нанесла именно в Каталонии.