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В игре против «Мальорки» Фермин Лопес забил важный гол. В тот день он должен был быть в университете − придется отрабатывать

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Хорошая причина пропустить пары.

Попадание в состав «Барселоны» на матч против «Мальорки» для молодого хавбека Фермина Лопеса стало неожиданностью. На тот день у испанца были совсем другие планы.

Андалузец хотел поехать в Тарасону, чтобы в воскресенье выйти за «Барсу Атлетик», но травма Де Йонга внесла коррективы в состав. Хави сказал, что Лопес ему нужен в основной команде.

20-летний парень живет неподалеку от базы «Барселоны», а в 2021 году поступил в университет Бланкерна. По данным Mundo Deportivo, в день, когда у главной команды был матч против «Мальорки», Фермин Лопес должен был быть на занятиях.

Обстоятельства решили иначе и испанец не только попал на скамейку запасных матча Ла Лиги, но вышел в концовке игры и его гол принес команде ничью − 2:2.

На следующий день Лопес, как ни в чем не бывало, все-таки явился в вуз, ведь у него были занятия на факультете физической культуры и спортивных наук. Теперь ему придется отработать не только задолженности, которые остались с первого курса, когда он играл за молодежную команду «Барсы», но и новые.

2 комментария

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Жалгас Жолдасов
Смотрел его игру три раза, вроде воспитанник Барсы, но манера игры совсем не похожа на типичного воспитанника Ла Масии.

Лишь б не повторил путь всяких Абель Руисов которых отправили куда-то вдаль из-за игрового стиля
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жалгас Жолдасов
Смотрел его игру три раза, вроде воспитанник Барсы, но манера игры совсем не похожа на типичного воспитанника Ла Масии.

Лишь б не повторил путь всяких Абель Руисов которых отправили куда-то вдаль из-за игрового стиля
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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