7 комментариев

Невозможно поверить, но это правда.

В 2009 году вингер «Атлетико» и партнер Лео по сборной Аргентины устроил благотворительный матч на стадионе имени Марсело Бьелсы - домашней арены «Ньюллс Олд Бойз», не чужого для Месси клуба.

Это и стало поводом для Лео надеть футболку с эмблемой «Атлетико» - в первый и наверняка последний раз в жизни.