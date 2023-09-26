7 комментариев

Ого! Оказывается в 2009 году Лео Месси надевал футболку «Атлетико» Мадрид и даже провел матч за «матрасников»
Невозможно поверить, но это правда.
В 2009 году вингер «Атлетико» и партнер Лео по сборной Аргентины устроил благотворительный матч на стадионе имени Марсело Бьелсы - домашней арены «Ньюллс Олд Бойз», не чужого для Месси клуба.
Это и стало поводом для Лео надеть футболку с эмблемой «Атлетико» - в первый и наверняка последний раз в жизни.
ЗЫ:могли бы и упомянуть Макси Родригеса и Хавьера Дзанетти.