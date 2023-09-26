FC BARCELONA
Блог

Ого! Оказывается в 2009 году Лео Месси надевал футболку «Атлетико» Мадрид и даже провел матч за «матрасников»

Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Атлетико Атлетико
Футбол Футбол

Невозможно поверить, но это правда.

В 2009 году вингер «Атлетико» и партнер Лео по сборной Аргентины устроил благотворительный матч на стадионе имени Марсело Бьелсы - домашней арены «Ньюллс Олд Бойз», не чужого для Месси клуба.

Это и стало поводом для Лео надеть футболку с эмблемой «Атлетико» - в первый и наверняка последний раз в жизни.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FC.Barcelona
Задолбали спойлерить, я бы не хотел знать куда Месси перейдет в 2209
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
«В 2209 году…..» - может и наденет Месси футболку Атлетико, но всё равно маловероятно, если в том же году будет существовать и Барселона:))))))))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
London-D
Так какой всё-таки вингер «Атлетико» и партнер Лео по сборной Аргентины ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vanek1411
Ответ Дени Сыч
Макси Лопес
Макси Родригес.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Турецкий
Я всегда знал, что Месси-инопланетянин из будущего.
ЗЫ:могли бы и упомянуть Макси Родригеса и Хавьера Дзанетти.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дени Сыч
Ответ London-D
Так какой всё-таки вингер «Атлетико» и партнер Лео по сборной Аргентины ?
Макси Лопес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дени Сыч
Ответ Vanek1411
Макси Родригес.
Точно, спасибо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий