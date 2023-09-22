«Он [Канселу] обладает способностью играть в качестве «10». Ему нравится играть в нпадении, и когда он завершит карьеру, он говорит, что будет играть в качестве «10» за свой местный клуб», - сказал Жоау.

Номер 10 – это нападающий, который играет в пространстве между полузащитой и атакой.

Мы видим проблески такой игры Жоау Канселу в его первые дни в «Барсе». Португалец часто перемещается со своей позиции правого защитника, чтобы играть в полузащите – иногда очень близко к нападающим. Ему явно нравится эта атакующая роль.