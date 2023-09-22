FC BARCELONA
Блог

Жоау Феликс назвал тайную позицию мечты Жоау Канселу – как она будет выглядеть в «Барсе»

Жоау Феликс Жоау Феликс
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Он [Канселу] обладает способностью играть в качестве «10». Ему нравится играть в нпадении, и когда он завершит карьеру, он говорит, что будет играть в качестве «10» за свой местный клуб», - сказал Жоау.

Номер 10 – это нападающий, который играет в пространстве между полузащитой и атакой.

Мы видим проблески такой игры Жоау Канселу в его первые дни в «Барсе». Португалец часто перемещается со своей позиции правого защитника, чтобы играть в полузащите – иногда очень близко к нападающим. Ему явно нравится эта атакующая роль. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Ответ Rachid
Комментарий удален пользователем
Как хотите так играйте, мне главное победы Барселоны и конечно великолепная игра . Если идёт на пользу команде , то это самое главное .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexlagodny
Ответ ljolik888
Как хотите так играйте, мне главное победы Барселоны и конечно великолепная игра . Если идёт на пользу команде , то это самое главное .
И трофеи тоже ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий