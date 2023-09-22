Выступая на пресс-конференции перед матчем с «Сельтой», Хави вспомнил свой лучший момент в карьере тренера «Барселоны».

«Я бы сказал, что это Суперкубок Испании, который мы выиграли в январе. Это был поворотный момент. Игроки начали верить в себя. Это ключевой момент, который изменил все. Очень счастливые воспоминания», - признался наставник «Барсы».

Напомним, что «Барселона» выиграла Суперкубок Испании в январе, обыграв в финале со счетом 3:1 мадридский «Реал». Это первый трофей Хави в качестве тренера «Барсы».