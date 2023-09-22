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🤔 «Это ключевой момент, который изменил все». Хави назвал лучший эпизод в качестве тренера «Барселоны»

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Выступая на пресс-конференции перед матчем с «Сельтой», Хави вспомнил свой лучший момент в карьере тренера «Барселоны».

Xavi lands first trophy as Barca beat Real Madrid in Super Cup final

«Я бы сказал, что это Суперкубок Испании, который мы выиграли в январе. Это был поворотный момент. Игроки начали верить в себя. Это ключевой момент, который изменил все. Очень счастливые воспоминания», - признался наставник «Барсы».

Напомним, что «Барселона» выиграла Суперкубок Испании в январе, обыграв в финале со счетом 3:1 мадридский «Реал». Это первый трофей Хави в качестве тренера «Барсы».

1 комментарий

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Rachid
В матче против Реала за Суперкубок хрустальный дембель с убойной позиции не забил, как в матче с Ливерпулем - вредитель и пиявка Барселоны:))
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+2
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