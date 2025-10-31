🚨 Деку планирует встречу с агентом Альвареса. Вы все правильно поняли 😯
Спортивный директор «Барселоны» Деку намерен обсудить с агентом Хулиана Альвареса возможность его перехода в клуб следующим летом.
Португалец хочет встретиться с Фернандо Идальго в ближайшее время, чтобы узнать о планах игрока после текущего сезона.
«Барселона» считает его идеальной заменой Роберту Левандовскому: он знает Ла Лигу, имеет отличный послужной список и соответствует типажу, который ищет Ханси Флик.
В сентябре сообщалось, что «Атлетико» не намерен отпускать игрока, контракт которого истекает в 2030-м. Пункт о выкупе – 500 миллионов евро.
Атлеты, его меньше чем за 150 млн не отдадут.