🚨 Деку планирует встречу с агентом Альвареса. Вы все правильно поняли 😯

Спортивный директор «Барселоны» Деку намерен обсудить с агентом Хулиана Альвареса возможность его перехода в клуб следующим летом.

Португалец хочет встретиться с Фернандо Идальго в ближайшее время, чтобы узнать о планах игрока после текущего сезона.

«Барселона» считает его идеальной заменой Роберту Левандовскому: он знает Ла Лигу, имеет отличный послужной список и соответствует типажу, который ищет Ханси Флик.

В сентябре сообщалось, что «Атлетико» не намерен отпускать игрока, контракт которого истекает в 2030-м. Пункт о выкупе – 500 миллионов евро.