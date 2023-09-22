Очередной выпад Жоау Феликса в адрес мадридского «Атлетико» и Диего Симеоне о «плохой обстановке» не встретил одобрения со стороны болельщиков.

Если Феликс не прав, то, возможно, имеет смысл выяснить, что думают легенды «Атлетико» о клубе и подходе Симеоне. Оказалось, что аргентинец не смог установить прочные отношения ни с кем, кроме Фернанда Торреса.

В 2020 году в документальном фильме Amazon «Фернандо Торрес: последний символ» испанец сказал: «Не думаю, что он рассматривал меня в качестве стартового нападающего. Я никогда не просил у Симеоне объяснений, потому что знаю его характер».

А вот слова Феликса:

«Я не знаю, было ли это что-то личное, профессиональное или и то, и другое. Я могу смириться с тем, что, возможно, я не в состоянии начать 40 матчей, но я никогда не мог понять, как он мог оставить меня даже на скамейке запасных!».

Другой экс-нападающий «Атлетико», Диего Коста, не обрушился на Симеоне, но был предельно честен, говоря об уровне клуба:

«Атлетико Мадрид» находится не на том уровне, чтобы бороться в Европе. Европейский уровень? Нет, я не собираюсь вам врать. Тренировочная раздевалка в полном дерьме, а академия мертва».

Не самое лучшее место для молодого таланта, не так ли?