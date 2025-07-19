💣 Дождались! В Бразилии зарядили мощнейший инсайд о трансферной цели «Барсы»
Конечная, выходите.
Бразильское спортивное медиа UOL Esporte с охватом превышающим 1,5 млн человек в соцсетях сообщает, что «Барселона» хочет подписать, внимание, нападающего мадридского «Реала» Родриго.
Каталонцы связались с агентом футболиста, осведомив его, что хотят начать переговоры о трансфере.
В интернете начался пожар.
💭 «Давайте сделаем обратного Фигу».
💭 «Хотел бы я, чтобы это было правдой».
💭 «Ограбим «Мадрид»!
💭 «Опа… звоночек».
💭 «Вот так новость!»
Из-за Вини он играет справа.