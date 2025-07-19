💣 Дождались! В Бразилии зарядили мощнейший инсайд о трансферной цели «Барсы»

Конечная, выходите.

Бразильское спортивное медиа UOL Esporte с охватом превышающим 1,5 млн человек в соцсетях сообщает, что «Барселона» хочет подписать, внимание , нападающего мадридского «Реала» Родриго.

Каталонцы связались с агентом футболиста, осведомив его, что хотят начать переговоры о трансфере.

В интернете начался пожар.

💭 «Давайте сделаем обратного Фигу».

💭 «Хотел бы я, чтобы это было правдой».

💭 «Ограбим «Мадрид»!

💭 «Опа… звоночек».

💭 «Вот так новость!»