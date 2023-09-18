Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген и его жена Дани объявили о том, что во второй раз станут родителями. В 2019 году у пары родился сын Бен.

Дани сообщила новость в посте в социальных сетях, и ее сразу бросились поздравлять подруги и жены игроков «Барсы».

Девушка Френки Де Йонга Микки Кимени написала: «Я так горжусь, это невероятно, я уже его люблю».

Сара Гюндоган тоже поздравила подругу: «Я так рада за вас».

Анна Левандовски присоединилась: «Не можем дождаться».

Катрин Фриис, девушка Андреаса Кристенсена, а также жена Луиса Суареса Софиа Бальди тоже поздравили счастливую пару.

Дани и Марк познакомились, когда футболист еще выступал за «Боруссию Менхенгладбах» в 2011 году и поженились в 2017м.