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Проклятье разбито 🔥Ферран забил первый гол «Барсы» со штрафного со времен Месси

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Акула!

«Барселона» провела образцовый матч против «Бетиса», уверенно выиграв со счетом 5:0. В этой встрече было все: дебютные голы Жоау Феликса и Жоау Канселу, прекрасное выступление Роберта Левандовски и очень много красоты.

Ферран Торрес тоже наконец получил возможность выйти в стартовом составе, и он не подвел Хави. Полузащитник упорно штурмовал ворота соперников, но забить гол ему удалось со стандарта.

В середине второго тайма испанцу доверили пробить штрафной, и он хладнокровно пробил потрясающим крученым в обвод стенки низом в ближний угол.

Что самое примечательное, ни один игрок «Барсы» не мог забить со штрафного со времен Лионеля Месси! И именно Ферран Торрес, который приложил все усилия, чтобы вернуться в состав каталонцев, смог наконец это сделать. 

Последний год со штрафного за «Барсу» забил Лео в 2021 году в матче против «Валенсии». С тех пор игроки каталонского клуба пробивали штрафной 41 раз, но безуспешно. За все это время Ферран стал первым, кому это удалось.

Кажется, каталонцев ждет хороший сезон... 

 

6 комментариев

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ФЕРРРАН
ФЕРРРРРРРРРРРАН!
+7
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+7
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fcb812
Ферран бык 🐂
В этом сезоне просто в огне 🔥
Без гола не уходит ✊
+7
0
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Avazbek Rasulov
Действительно, забил круто.
+4
0
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Маратбек Абакиров
как говорил один человек "ну что недоноски, переобувайтесь уже"
+4
0
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Alexlagodny
Очень красиво закрутил 👍🏻
+2
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Mokka Keane
Ну а кто если не он?
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