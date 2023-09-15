Акула!

«Барселона» провела образцовый матч против «Бетиса», уверенно выиграв со счетом 5:0. В этой встрече было все: дебютные голы Жоау Феликса и Жоау Канселу, прекрасное выступление Роберта Левандовски и очень много красоты.

Ферран Торрес тоже наконец получил возможность выйти в стартовом составе, и он не подвел Хави. Полузащитник упорно штурмовал ворота соперников, но забить гол ему удалось со стандарта.

В середине второго тайма испанцу доверили пробить штрафной, и он хладнокровно пробил потрясающим крученым в обвод стенки низом в ближний угол.

Что самое примечательное, ни один игрок «Барсы» не мог забить со штрафного со времен Лионеля Месси! И именно Ферран Торрес, который приложил все усилия, чтобы вернуться в состав каталонцев, смог наконец это сделать.

Последний год со штрафного за «Барсу» забил Лео в 2021 году в матче против «Валенсии». С тех пор игроки каталонского клуба пробивали штрафной 41 раз, но безуспешно. За все это время Ферран стал первым, кому это удалось.

Кажется, каталонцев ждет хороший сезон...