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Лапорта объявил о возвращении бывшего нападающего «Барсы». Его рольв клубе уже известна

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Жоан Лапорта подтвердил возвращение в клуб Бояна Кркича:

«Теперь он является частью штаба Деку. Я думаю, Боян может стать отличным наставником для наших молодых игроков».

В клубе мы считаем, что этой фигуры не хватало в спортивной структуре. Он будет работать вместе с Алексанко [менеджером «Ла Масии»], мной и Хави», – отметил Деку, новый спортивный директор «Барсы».

Сообщалось, что Боян будет консультировать молодых игроков «Барсы», пробивающихся в первую команду (таких как Ламин Ямаль и Фермин Лопес), и работать с молодежью, уехавшей в аренду (как Ансу Фати).

Боян Кркич выступал за «Барселону» с 2007-го по 2014-й В начале карьеры его называли новым Месси, однако испанец не оправдал возложенных надежд. В начале этого года 33-летний футболист ушел из футбола.

I was not the new Messi' - How Bojan overcame anxiety attacks to become his own man | Goal.com UK

4 комментария

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Konstantine Morgenstern
Капец! Помню как его только к основному составу подпускали, а он уже и карьеру закончил(
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Rachid
Кркич знает всю систему и стиль Барселоны, потому как сам бывший выпускник Ла Масии.
Думаю, что он справится с такой работой консультанта- наставника для подрастающего поколения Барселоны
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LosMejores
Он сам своим примером их будет наставлять?
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