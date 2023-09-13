Жоан Лапорта подтвердил возвращение в клуб Бояна Кркича:

«Теперь он является частью штаба Деку. Я думаю, Боян может стать отличным наставником для наших молодых игроков».

В клубе мы считаем, что этой фигуры не хватало в спортивной структуре. Он будет работать вместе с Алексанко [менеджером «Ла Масии»], мной и Хави», – отметил Деку, новый спортивный директор «Барсы».

Сообщалось, что Боян будет консультировать молодых игроков «Барсы», пробивающихся в первую команду (таких как Ламин Ямаль и Фермин Лопес), и работать с молодежью, уехавшей в аренду (как Ансу Фати).

Боян Кркич выступал за «Барселону» с 2007-го по 2014-й В начале карьеры его называли новым Месси, однако испанец не оправдал возложенных надежд. В начале этого года 33-летний футболист ушел из футбола.