В 6-м туре квалификации Евро-2024 сборная Испании принимает в гостях Кипр. Новый матч, новое достижение Ламина Ямаля!

Футболист «Барселоны» стал самым молодым игроком, который вышел на поле в стартовом составе «красной фурии». Предыдущим держателем рекорда был Гави. Пабло тоже появился на поле с первых минут встречи с Кипром.

В матче подопечных де ла Фуэнте против сборной Грузии Ламин стал самым юным футболистом, сыгравшим за «красную фурию». Он также стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании.

Но фанатов такая активность Ямаля настораживает. Они боятся, что полузащитник не выдержит подобного ритма:

💭 «Они, похоже, решили выжать из него все соки. Ферран буквально сидит и ждет выхода в старте. Но нет, мы выпустим мальчишку, которому едва исполнилось 16. Такими темпами он очень быстро выгорит. Я уже не говорю о риске получить травму».

💭 «Луис де ла Фуэнте говорил, что Ямаля нужно выпускать на поле с осторожностью, но сам же отправил его в стартовый состав Испании на матч со слабым соперником. Ребят, вы играете против Кипра. Ферран или Пино вполне справились бы».

💭 «В случае с Ямалем уже слишком поздно останавливаться, ущерб уже нанесен. Они медленно убивают его, и поверьте, на первой травме все не закончится. Он пока не должен выходить в старте, не должен регулярно играть против футболистов, которые в разы его старше. Но кого это волнует? Все забыли, как такое отношение сгубило карьеры двум испанским талантам».

Многие гиганты тренерского цеха активно критикуют перегруженный график футболистов. Как известно, новый сезон начался с эпидемии серьезных травм у футболистов из разных команд и чемпионатов.

Очевидно, болельщики переживают, что частая игра Ламина за основу клуба и сборной нанесут ущерб неокрепшему организму полузащитника.

Как вам такая точка зрения?