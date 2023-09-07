Пеп нуждался в защитнике.

По словам Фабрицио Романо, в период с апреля по июнь «Манчестер Сити» предпринимал серьезные попытки подписать Алехандро Бальде.

Однако «Барса» отклонила все офферы о покупке игрока и объявила его не продаваемым. Кроме того, каталонцы заключили с Бальде новый контракт, по которому он останется в клубе до 2028 года, хотя подробности сделки еще не оглашены.

«Я хочу ознаменовать эпоху в «Барселоне». Это клуб всей моей жизни», – сказал Бальде в беседе с испанскими СМИ на прошлой неделе. И это при том, что Бальде мог бы сразу попасть в стартовый состав Гвардиолы, поскольку сейчас испанец играет без номинального левого защитника.

В прошлом сезоне 19-летний игрок был признан лучшим левым защитником Ла Лиги, оформив семь ассистов и один гол в 44 матчах.