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Оказалось, Гвардиола все лето мечтал о защитнике «Барсы». «Сити» завалил каталонцев предложениями

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Пеп нуждался в защитнике.

Manchester City serious attempts to sign Barca defender revealed

По словам Фабрицио Романо, в период с апреля по июнь «Манчестер Сити» предпринимал серьезные попытки подписать Алехандро Бальде.

Однако «Барса» отклонила все офферы о покупке игрока и объявила его не продаваемым. Кроме того, каталонцы заключили с Бальде новый контракт, по которому он останется в клубе до 2028 года, хотя подробности сделки еще не оглашены.

«Я хочу ознаменовать эпоху в «Барселоне». Это клуб всей моей жизни», – сказал Бальде в беседе с испанскими СМИ на прошлой неделе. И это при том, что Бальде мог бы сразу попасть в стартовый состав Гвардиолы, поскольку сейчас испанец играет без номинального левого защитника.

В прошлом сезоне 19-летний игрок был признан лучшим левым защитником Ла Лиги, оформив семь ассистов и один гол в 44 матчах.

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