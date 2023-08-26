8 комментариев

Летняя трансферная кампания «Барселоны» может завершиться напряженно. Вот последние новости о возможных трансферах каталонцев.

Кто приедет?

Жоау Канселу. Соглашение достигнуто, осталось только, чтобы Ла Лига подтвердила сделку. «Барсе» необходимо доказать, что она соответствует правилам финансового фэйр-плей.

Жоау Феликс. Согласно инсайдам, Хави одобрил этот переход. Сделка зависит от ситуации с Ансу Фати, покинет ли клуб в ближайшие дни.

Джовани Ло Чельсо. «Барса» может настаивать на этом переходе на фоне недавней травмы Педри. Будет трудно договориться с «Тоттенхэмом», который вряд ли отпустит аргентинца дешево.

Кто на выход?

Клеман Лангле. Француз может вскоре согласиться на переезд в Саудовскую Аравию.

Ансу Фати. В ближайшие дни «Барса» все же может избавиться от 20-летнего воспитанника, что, возможно, откроет дорогу Жоау Феликсу.