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У «Барсы» напряженная концовка лета. Трое игроков могут приехать, двоих хотят поскорее продать

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Летняя трансферная кампания «Барселоны» может завершиться напряженно. Вот последние новости о возможных трансферах каталонцев.

Кто приедет?

Жоау Канселу. Соглашение достигнуто, осталось только, чтобы Ла Лига подтвердила сделку. «Барсе» необходимо доказать, что она соответствует правилам финансового фэйр-плей.

Жоау Феликс. Согласно инсайдам, Хави одобрил этот переход. Сделка зависит от ситуации с Ансу Фати, покинет ли клуб в ближайшие дни.

Джовани Ло Чельсо. «Барса» может настаивать на этом переходе на фоне недавней травмы Педри. Будет трудно договориться с «Тоттенхэмом», который вряд ли отпустит аргентинца дешево.

Кто на выход?

Клеман Лангле. Француз может вскоре согласиться на переезд в Саудовскую Аравию.

Ансу Фати. В ближайшие дни «Барса» все же может избавиться от 20-летнего воспитанника, что, возможно, откроет дорогу Жоау Феликсу.

8 комментариев

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Hella black
Ничего удивительного,уже можно и привыкнуть.
Главное это результат. Чемпионат взяли,остался Ушастый 💪🏼
+5
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Avazbek Rasulov
Фати следует оставить чем арендовать Феликса. Это моё мнение
Тренеру виднее конечно.
+4
0
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Владимир Самсонов
Никуда Фати не уйдёт - он явно не хочет.
+3
0
+3
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Владимир Самсонов
Ответ CopaAmerica
Чем феликс лучше или перспективнее фати???
Играет намного лучше. Насчёт перспектив - Фати после травм не выглядит особо перспективным. И давно не растёт.
+1
0
+1
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CopaAmerica
Чем феликс лучше или перспективнее фати???
+1
-1
0
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kidur
Разве Феликс уровнем выше, чем Фати? Очень сомнительно...
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