Вингер «Барселоны» Ферран Торрес сделал явное послание в адрес фанатов каталонского клуба.

Испанский футболист забил второй мяч «Барсы» в ворота «Кадиса», а камеры запечатлели жест игрока, которым он отпраздновал гол.

Торрес приложил указательный палец к губам, предложив трибунам немного «помолчать».

После этого 23-летний игрок указал свое имя на обратной стороне футболки, явно желая что-то сказать.

Напомним, что в прошлом сезоне Ферран Торрес часто подвергался критике со стороны фанатов из-за низкой результативности.