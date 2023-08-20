🤫 Ферран Торрес «заткнул» трибуны после матча с «Кадисом». Конфликт или эмоции?
Вингер «Барселоны» Ферран Торрес сделал явное послание в адрес фанатов каталонского клуба.
Испанский футболист забил второй мяч «Барсы» в ворота «Кадиса», а камеры запечатлели жест игрока, которым он отпраздновал гол.
Торрес приложил указательный палец к губам, предложив трибунам немного «помолчать».
После этого 23-летний игрок указал свое имя на обратной стороне футболки, явно желая что-то сказать.
Напомним, что в прошлом сезоне Ферран Торрес часто подвергался критике со стороны фанатов из-за низкой результативности.
показал помолчите всем, расцениваю это значило - молчите и ждите
сегодня заслужил продемонстрировать этот жест!
думаю в этом сезоне стала у него будет 15+
Видимо он решил что забил Один гол в официальной игре и пару голов товарищеских играх он теперь стал намного лучше или что болельщики Барсы должны простить ему все его промахи того сезона