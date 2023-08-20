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🤫 Ферран Торрес «заткнул» трибуны после матча с «Кадисом». Конфликт или эмоции?

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Вингер «Барселоны» Ферран Торрес сделал явное послание в адрес фанатов каталонского клуба.

Испанский футболист забил второй мяч «Барсы» в ворота «Кадиса», а камеры запечатлели жест игрока, которым он отпраздновал гол.

Торрес приложил указательный палец к губам, предложив трибунам немного «помолчать».

После этого 23-летний игрок указал свое имя на обратной стороне футболки, явно желая что-то сказать.

Напомним, что в прошлом сезоне Ферран Торрес часто подвергался критике со стороны фанатов из-за низкой результативности.

6 комментариев

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Максим Овеснов
вышел на 10 минут и забил гол!
показал помолчите всем, расцениваю это значило - молчите и ждите
сегодня заслужил продемонстрировать этот жест!
думаю в этом сезоне стала у него будет 15+
+3
-2
+1
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alberto-m
Ответ кто-то
Не знаю, что он конкретно хотел этим сказать, но критика вполне заслуженная
💯💯💯💯💯👍👍👍
Видимо он решил что забил Один гол в официальной игре и пару голов товарищеских играх он теперь стал намного лучше или что болельщики Барсы должны простить ему все его промахи того сезона
+3
-2
+1
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кто-то
Не знаю, что он конкретно хотел этим сказать, но критика вполне заслуженная
+2
-2
0
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Бронислав Каминский
Этого топаря в основу
+1
-1
0
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