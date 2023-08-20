Во 2-м туре Ла Лиги в гости к «Барсе» приехал «Кадис», который очень забавно анонсировал встречу с каталонским грандом.

«Блауграна» показала не самую лучшую игру. Подопечные Хави разбазаривали момент за моментом. Особенно в этом плане отличился Левандовски, который дважды не забил из убойных позиций.

Лишь в концовке, на 82-й минуте, счет был открыт. Гюндоган точной передачей вывел к воротам соперника Педри, который и стал автором первого гола каталонцев.

Полузащитник красиво отпраздновал взятие ворот. Он показал футболку с надписью: «Держись, Тенерифе».

Педри родом с Тенерифе. Сейчас на крупнейшем острове Канарского архипелага бушуют сильнейшие пожары. Из-за стихийного бедствия были эвакуированы более 26 тысяч человек, пишет DW.

Издание со ссылкой на правительство Тенерифе сообщает, что пожары охватили около 5 тысяч гектаров. Власти утверждают, что на данный момент пожары локализованы.