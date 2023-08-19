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Гюндоган уже влюбляет в себя болельщиков «Барсы». Илкай назвал двух партнеров, которые ему больше всего нравятся

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Илкай Гюндоган – пожалуй, самый звездный новичок «Барселоны» этого лета. Немец точно усилит центр поля и, возможно, сделает лучше партнеров.

Гюндоган рассказал, с кем ему особенно нравится общаться:

«Педри и Гави – два партнера по команде, которые мне очень нравятся. Я не могу с ними много разговаривать, потому что они говорят только по-испански, но с ними очень интересно играть. Педри, например, стоит перед тобой, смотрит на тебя и пытается с тобой общаться любыми способами, жестами».

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3 комментария

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ЧИКО
Вообще-то молодим парням не помешало бы начать изучать английский язык… сегодня без него никак…. Лео? он тоже понимает и немного говорит, но ему 36 лет и он Лео, а Педри и Гави думаю должны знать этот язык….
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