Гюндоган уже влюбляет в себя болельщиков «Барсы». Илкай назвал двух партнеров, которые ему больше всего нравятся
Илкай Гюндоган – пожалуй, самый звездный новичок «Барселоны» этого лета. Немец точно усилит центр поля и, возможно, сделает лучше партнеров.
Гюндоган рассказал, с кем ему особенно нравится общаться:
«Педри и Гави – два партнера по команде, которые мне очень нравятся. Я не могу с ними много разговаривать, потому что они говорят только по-испански, но с ними очень интересно играть. Педри, например, стоит перед тобой, смотрит на тебя и пытается с тобой общаться любыми способами, жестами».
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