15 комментариев

Додавили.

Ансу Фати решил покинуть «Барселону», сообщает Ману Сайнц из Diario AS.

Игрок поручил своим представителям найти ему новую команду. В его кандидатуре уже заинтересованы несколько крупных клубов — на данный момент «Арсенал», «Вест Хэм» и «Аль-Хилаль» выражали заинтересованность в приобретении юного нападающего.

Спустя несколько часов после публикации статьи Сайнца Фабрицио Романо подлил масла в огонь загадочным твитом:

«Ансу, тот, за чьей ситуацией стоит следить».

Несколько недель назад Хави сказал Ансу, что уход будет лучшим для него выходом, но футболист хотел доказать боссу обратное во время предсезонки. Теперь, когда сезон начался, Фати стало, что он не сможет стать важным игроком для команды, потому что тренер не доверяет ему. Воспитанник «блауграны» понимает, что у него будет мало шансов проявить себя в этом сезоне, учитывая, что в стартовый состав ему не пробиться, а на замену Хави предпочитает ему Ламина Ямаля и Эза Абде.

Клуб оценивает Ансу Фати, как сообщалось, примерно в €35 млн. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи за каталонцев.