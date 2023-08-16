FC BARCELONA
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Его терпение подошло к концу. Один из игроков, от которых «Барса» хотела избавиться, начал поиски нового клуба

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Ансу Фати решил покинуть «Барселону», сообщает Ману Сайнц из Diario AS.

Игрок поручил своим представителям найти ему новую команду. В его кандидатуре уже заинтересованы несколько крупных клубов — на данный момент «Арсенал», «Вест Хэм» и «Аль-Хилаль» выражали заинтересованность в приобретении юного нападающего.

Спустя несколько часов после публикации статьи Сайнца Фабрицио Романо подлил масла в огонь загадочным твитом:

«Ансу, тот, за чьей ситуацией стоит следить».

Несколько недель назад Хави сказал Ансу, что уход будет лучшим для него выходом, но футболист хотел доказать боссу обратное во время предсезонки. Теперь, когда сезон начался, Фати стало, что он не сможет стать важным игроком для команды, потому что тренер не доверяет ему. Воспитанник «блауграны» понимает, что у него будет мало шансов проявить себя в этом сезоне, учитывая, что в стартовый состав ему не пробиться, а на замену Хави предпочитает ему Ламина Ямаля и Эза Абде.

Клуб оценивает Ансу Фати, как сообщалось, примерно в €35 млн. В прошлом сезоне он забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи за каталонцев.

15 комментариев

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Aymammet Baylyyew
Хотя бы его не продайте дёшево
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бенедикт
Очень сильно сомнительно, что Эззальзули лучше Фати, даже когда последний в такой форме.
Быстро бегать и даже пытаться обыгрывать кого- то- это не показатель футболиста.
Интеллект- вот главное. При этом сравнение явно не в пользу Абде.
... а Фати ещё точно раскроется, но не здесь и при более благоприятных условиях.
Вообще же трансферная политика Барселоны последних лет представляет собой нечто сумбурно- непонятное.
Болею за этих парней больше 30 лет, никогда такого не было...
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Madhamish
Ответ Dinar Ibragimov
Зато бесхарактерное бревно Торреса оставляют, чапи и лапоть еще пожалеют о своём решении
Торрес на предсезонке выглядел получше, чем Фати. Да и в прошлом сезоне тоже.
+4
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Леонель Месси
ещё лучше игроки уходили ,а клуб как играл так и будет играть
+3
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Александр Молев
Снова:новость ради комментариев
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Feniks91
То говорил барса его мечта ,то хочет уйти,ну и Вали на хер
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Madhamish
Сразу будто бы заявил о себе. Но смотря на эту морду, я сразу понял - великого футболиста здесь не предвидится. Сбагрить бы за любые деньги и освободить ведомость зарплат. Вот реально ни к чему человек в команде.
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BurBon
Кого можно взять на нынешнем рынке за 35 м?
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ilmir84
ух как мало за него просят. а ведь чуть ли не млрд евробаксов прописывали в отступных))) стопудов это повтор карьеры Кркича. после Барсы тот покатился и докатился до "экзотики" вроде Канады и Японии. малыша Ансу ожидает примерно тоже самое.если он выберет арабские деньги и лигу верблюдов то фактически похоронит карьеру
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Гласящий Истину!
35 лямов за "нового Месси"... А по факту нового Кркича... Сколько ещё будет таких "новых Месси" в Барсе? Отступные пропишут 1 лярд, а потом продадут за копейки...
Подскажите Леви, пусть баллотируется на президента Барсы. Он покажет, как нужно покупать и продавать... Некому играть сейчас в Барсе, от слова совсем... Только позиция вратаря, сейчас не вызывает вопросов, ну может быть ещё Араухо. Остальные по факту - уровень Мальорки...
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Кайрат Кырбасов
Ответ бенедикт
Очень сильно сомнительно, что Эззальзули лучше Фати, даже когда последний в такой форме. Быстро бегать и даже пытаться обыгрывать кого- то- это не показатель футболиста. Интеллект- вот главное. При этом сравнение явно не в пользу Абде. ... а Фати ещё точно раскроется, но не здесь и при более благоприятных условиях. Вообще же трансферная политика Барселоны последних лет представляет собой нечто сумбурно- непонятное. Болею за этих парней больше 30 лет, никогда такого не было...
То есть, когда голландская колония была, все нормально было?
Разные времена были....
На моей памяти, чуть меньше болею за Барсу, чем вы, никогда не было такого, чтобы продавали дороже, чем игрок стоил ( Неймар не показатель)
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ilmir84
Ответ Madhamish
Сразу будто бы заявил о себе. Но смотря на эту морду, я сразу понял - великого футболиста здесь не предвидится. Сбагрить бы за любые деньги и освободить ведомость зарплат. Вот реально ни к чему человек в команде.
Мало ли на свете таких смуглолицых будущих звезд футбола было? им приписывали такие перспективы-новый Месси, новый Пеле, новый Роналду... да вот только к 22 годам они превращаются в серую массу, не оправдавших надежд...яркий дебют и год-два хороших сезонов, потом сдуваются
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