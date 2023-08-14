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«Барселона» предложила «Атлетико» обмен футболистами. Мадридский клуб ответил отказом

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Жоау Феликс Жоау Феликс
Ансу Фати Ансу Фати
Рафа Юсте
Футбол Футбол

Не нравится такой вариант.

«То, что такой игрок, как Жоау Феликс, говорит о желании играть за «Барсу», − предмет гордости. Это говорит о том, что клуб находится в сильной позиции», − заявил во время матча «Хетафе» − «Барселона» вице-президент Рафа Юсте.

«Мы очень довольны тем составом, который у нас есть. Но до 31 августа еще есть время», − добавил он.

Правда заключается в том, что по данным Маттео Моретто из Relevo, «Барселона» предложила «Атлетико» обменять Жоау Феликса на Ансу Фати. Правда, «матрасники» сразу отказались.

В Мадриде считают, что португалец, который не желает играть у Симеоне, как можно скорее покинул клуб. При этом они не собираются соглашаться на простую аренду или обмен. Уход Феликса может быть оформлен как аренда с обязательством выкупа, а лучше через прямой трансфер.

С другой стороны, Фати, который хочет остаться в «Барселоне». Клуб оказывает на него определенное давление и Ансу может поддаться ему. Для Хави молодой игрок не в приоритете, потому клуб с легкостью рассмотрит любые предложения.

7 комментариев

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Ya_Mama
Ответ Serdida Orayew
Ансу играет, или начал играть очень даже прилично, + молод!!!! не стоит отпускать, если не заиграет можно зимой но точно не сейчас. В ЛЧ он играет хорошо
Как не видел никого вокруг себя так и продолжает, всё так же жаден до мяча всё так же плохо пасует. Вообще нет разницы между ним сейчас и в 17 лет, кроме возросшего чсв из-за номера на футболке.
+3
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+3
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ljolik888
Шило на мыло !
Анцу хотя бы свой и моложе .
+2
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+2
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Serdida Orayew
Ансу играет, или начал играть очень даже прилично, + молод!!!! не стоит отпускать, если не заиграет можно зимой но точно не сейчас. В ЛЧ он играет хорошо
+1
-1
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nigga23
тупые бараны хотите Фати поменять на этого педика? чтоб Ансу нас лишил первого места в ла лиге? Фати нужно доверие и место в составе, он зарешает! скриньте
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Rachid
Фати лучше бы совсем продать, пока он в целости и в здравии - для Барсы это было бы выгодно
Но Феликс- ну вот совсем не нужен, никакой он
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BurBon
Бред, Фати лучше и стоит дороже. Матрасам бы уже надо задуматся, что бы отбить хоть что то за португала, еще один такой сезон и они его даже за 20 -ку никому не смогут продать.
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Serdida Orayew
Ответ Ya_Mama
Как не видел никого вокруг себя так и продолжает, всё так же жаден до мяча всё так же плохо пасует. Вообще нет разницы между ним сейчас и в 17 лет, кроме возросшего чсв из-за номера на футболке.
ну конечно жаден, потому что уверенности не хватает... сколько без практики. забьет 10 голов до зимы, его оставят и придёт уверенность!
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