7 комментариев

Не нравится такой вариант.

«То, что такой игрок, как Жоау Феликс, говорит о желании играть за «Барсу», − предмет гордости. Это говорит о том, что клуб находится в сильной позиции», − заявил во время матча «Хетафе» − «Барселона» вице-президент Рафа Юсте.

«Мы очень довольны тем составом, который у нас есть. Но до 31 августа еще есть время», − добавил он.

Правда заключается в том, что по данным Маттео Моретто из Relevo, «Барселона» предложила «Атлетико» обменять Жоау Феликса на Ансу Фати. Правда, «матрасники» сразу отказались.

В Мадриде считают, что португалец, который не желает играть у Симеоне, как можно скорее покинул клуб. При этом они не собираются соглашаться на простую аренду или обмен. Уход Феликса может быть оформлен как аренда с обязательством выкупа, а лучше через прямой трансфер.

С другой стороны, Фати, который хочет остаться в «Барселоне». Клуб оказывает на него определенное давление и Ансу может поддаться ему. Для Хави молодой игрок не в приоритете, потому клуб с легкостью рассмотрит любые предложения.