FC BARCELONA
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Трансферное сальдо − плюс 69 млн. Этим летом «Барселона» больше продает, чем покупает

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Футбол Футбол

Эхо прошлогодних закупок.

В нынешнее летнее трансферное окно «Барселона» переживает довольно напряженный период. На сегодня команда намного больше продает, чем покупает, причем практически не тратится.

Потрачено − 3,4 млн евро

Иньиго Мартинес. Крупногабаритный испанский защитник прибыл свободным агентом.

Илкай Гюндоган. Немец, как и испанец, пришел свободным агентом. Последние годы играл за «Сити».

Ориоль Ромеу. 31-летний хавбек перешел в «Барселону» из «Жироны» за 3,4 млн. евро. По информации источников, часть этих денег он заплатил из своего кармана.

Заработано − 72 млн евро

Антуан Гризманн. Французский вингер окончательно перешел из «Барсы» в «Атлетико» за 20 млн евро.

Франк Кессиэ. Ивуарийский полузащитник покинул «Барсу» на этой неделе за 12,5 млн. евро в «Аль-Ахли».

Нико Гонсалес. Ушел в «Порту» за 8,4 млн евро.

Тринкау. Как и Гонсалес, оказался в «Порту», но за 7 млн евро.

Усман Дембеле. Если продажа все-таки состоится, а «ПСЖ» вроде бы активировал клаусулу, то за француза «Барселона» получит 25 млн.

Серджи Бускетс, Жорди Альба, Самюэль Умтити и Алекс Кольядо покинули «Барсу» в качестве свободных агентов.

Хулиан Араухо, Пабло Торре и Шади Риад ушли в годовые аренды.

7 комментариев

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Азамат Бегалинов
За Тринкау в свое время, около 30 млн евро отдали…
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Visca Barça
это хорошо
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Serdida Orayew
в отличии от некоторых команд Барса не продаёт главный актив как Араухо Педри Гави Фати, а так бы тоже уже давно вышли из кризиса, но руководство и Алемани хотят как можно лучше для нас болельщиков и клуба. молодцы!
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Aymammet Baylyyew
Ещё Лангле и Деста не продали если получится от них хот 10ку получить трансферное можно закрыть
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Dinar Ibragimov
Тринкао в Спортинге! Посоветовал бы автору писать про свой Юве и не лезть на ветки Барсы
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KTK
А за Усмана помните же сколько отдали 😬
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