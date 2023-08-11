7 комментариев

Трансферное сальдо − плюс 69 млн. Этим летом «Барселона» больше продает, чем покупает
Эхо прошлогодних закупок.
В нынешнее летнее трансферное окно «Барселона» переживает довольно напряженный период. На сегодня команда намного больше продает, чем покупает, причем практически не тратится.
Потрачено − 3,4 млн евро
Иньиго Мартинес. Крупногабаритный испанский защитник прибыл свободным агентом.
Илкай Гюндоган. Немец, как и испанец, пришел свободным агентом. Последние годы играл за «Сити».
Ориоль Ромеу. 31-летний хавбек перешел в «Барселону» из «Жироны» за 3,4 млн. евро. По информации источников, часть этих денег он заплатил из своего кармана.
Заработано − 72 млн евро
Антуан Гризманн. Французский вингер окончательно перешел из «Барсы» в «Атлетико» за 20 млн евро.
Франк Кессиэ. Ивуарийский полузащитник покинул «Барсу» на этой неделе за 12,5 млн. евро в «Аль-Ахли».
Нико Гонсалес. Ушел в «Порту» за 8,4 млн евро.
Тринкау. Как и Гонсалес, оказался в «Порту», но за 7 млн евро.
Усман Дембеле. Если продажа все-таки состоится, а «ПСЖ» вроде бы активировал клаусулу, то за француза «Барселона» получит 25 млн.
Серджи Бускетс, Жорди Альба, Самюэль Умтити и Алекс Кольядо покинули «Барсу» в качестве свободных агентов.
Хулиан Араухо, Пабло Торре и Шади Риад ушли в годовые аренды.
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