7 комментариев

Эхо прошлогодних закупок.

В нынешнее летнее трансферное окно «Барселона» переживает довольно напряженный период. На сегодня команда намного больше продает, чем покупает, причем практически не тратится.

Потрачено − 3,4 млн евро

Иньиго Мартинес. Крупногабаритный испанский защитник прибыл свободным агентом.

Илкай Гюндоган. Немец, как и испанец, пришел свободным агентом. Последние годы играл за «Сити».

Ориоль Ромеу. 31-летний хавбек перешел в «Барселону» из «Жироны» за 3,4 млн. евро. По информации источников, часть этих денег он заплатил из своего кармана.

Заработано − 72 млн евро

Антуан Гризманн. Французский вингер окончательно перешел из «Барсы» в «Атлетико» за 20 млн евро.

Франк Кессиэ. Ивуарийский полузащитник покинул «Барсу» на этой неделе за 12,5 млн. евро в «Аль-Ахли».

Нико Гонсалес. Ушел в «Порту» за 8,4 млн евро.

Тринкау. Как и Гонсалес, оказался в «Порту», но за 7 млн евро.

Усман Дембеле. Если продажа все-таки состоится, а «ПСЖ» вроде бы активировал клаусулу, то за француза «Барселона» получит 25 млн.

Серджи Бускетс, Жорди Альба, Самюэль Умтити и Алекс Кольядо покинули «Барсу» в качестве свободных агентов.

Хулиан Араухо, Пабло Торре и Шади Риад ушли в годовые аренды.