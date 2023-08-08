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😱 Месси не знал, с каким монстром делал фото в 2019-м. Сейчас он раскачивает взрослых соперников как праймовый Лео

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В сети завирусилось фото Лео Месси с Ламином Ямалем (вероятно, из 2019-го). У них много общего: каждого считают главным талантом Ла Масии в своем поколении.

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А вот еще одно фото Ламина с Лео, тогда на тренировку академии заглянул и Луис Суарес.

На фото Месси еще в «Барсе», а Ламину приблизительно 12. Сейчас у Ямаля все в полном порядке: в конце прошлого сезона он дебютировал в Ла Лиге, в него сильно верит Хави и вот так он раскачивает соперников за основу «Барсы».

Пусть и в товарищеских матчах, но это ли не лучшие обстоятельства для адаптации к взрослому футболу?

4 комментария

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Azat Abdyyew
Yamal
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Bob Ganiev
в нем что-то есть от Неймара.
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