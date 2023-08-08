В сети завирусилось фото Лео Месси с Ламином Ямалем (вероятно, из 2019-го). У них много общего: каждого считают главным талантом Ла Масии в своем поколении.

А вот еще одно фото Ламина с Лео, тогда на тренировку академии заглянул и Луис Суарес.

На фото Месси еще в «Барсе», а Ламину приблизительно 12. Сейчас у Ямаля все в полном порядке: в конце прошлого сезона он дебютировал в Ла Лиге, в него сильно верит Хави и вот так он раскачивает соперников за основу «Барсы».

Пусть и в товарищеских матчах, но это ли не лучшие обстоятельства для адаптации к взрослому футболу?