В Каталонии не считают его неприкасаемым.

По данным Хави Мигеля, Ансу Фати получил аппетитное предложение из Саудовской Аравии. Источник утверждает, что саудовцы готовы предложить игроку много миллионов, а болельщикам стоит следить за реакцией отца футболиста.

Похоже, что эта история правдива, поскольку Жерар Ромеро также делился подобной информацией. Однако по его словам, форвард уже отказался от предложения.

Возможно, что «Барселона» согласится продать футболиста, так как Хави не очень доверяет Ансу, а пока за него можно выручить денег.

Ранее другой авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что многие клубы охотятся за Фати, так как каталонцы согласны рассмотреть предложения. Вот только есть одна проблема: сам он не собирается уходить.

В прошлом сезоне испанцу удалось избежать травм. В 52 играх за клуб он забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.