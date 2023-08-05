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«Барселона» не увидит Витора Роке до следующего года. «Атлетико Паранаэнсе» хочет оставить нападающего до декабря

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Фабрицио Романо
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«Атлетико Паранаэнсе» рассчитывает оставить Витора Роке до декабря, сообщает Фабрицио Романо.

Бразильский клуб хочет, чтобы 18-летний игрок переехал в Испанию только в начале января.

«Атлетико» хочет сохранить нападающего, чтобы он помог им квалифицироваться на следующий сезон Кубка Либертадорес. Следующий розыгрыш имеет особое значение для «Паранаэнсе», который будет праздновать столетие клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» изучает возможность регистрации Витора Роке на новый сезон. Судя по всему, фанаты каталонцев увидят игрока не раньше второй половины сезона.

Напомним, что «Барса» подписала Роке за €30 млн. Форвард забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач в 36 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» в этом сезоне.

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