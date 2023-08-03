13 комментариев

Ни для кого не секрет, что Дембеле совсем скоро станет игроком «ПСЖ». Усман уже прилетел в Париж и готовится подписать 5-летний контракт со столичным клубом.

К сожалению, расставание француза и «Барсы» получилось не самым красивым. По сведениям As, Усман сказал своим одноклубникам, что не хочет играть за команду, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом», а также «ждут возможности отрубить ему голову».

«ПСЖ» успел подать заявку на игрока до 1 августа, потому отступные составили 50 млн евро. От этой суммы «блаугране» достанется лишь часть: одни источники сообщают о 25 млн евро, другие пишут, что «Барса» получит немного больше. Оставшаяся часть отправится в карман самому Усману и его агенту – Сиссоко.

По сведениям журналиста Хави Мигеля из AS, каталонцы любезно попросили Дембеле отдать клубу часть сумму, которую игрок получит с собственного трансфера. «Блауграна» мотивировала свою просьбу тем, что француз покидает клуб незадолго до старта Ла Лиги. При этом в команде нет прямой замены вингеру.

Но Дембеле и его агент ответили «Барселоне» отказом, пишет Хави Мигель. Утверждается, что Сиссоко сделал каталонцам встречное предложение о продлении контракта с его клиентом. Но сумму, запрашиваемую агентом, в клубе посчитали оскорбительной.

Как считаете, правильно ли поступил Усман? Или ему стоило отдать «Барсе» часть денег с трансфера?