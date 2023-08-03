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У «Барсы» была одна просьба к Дембеле перед его трансфером в «ПСЖ». Но Усман каталонцам отказал

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Ни для кого не секрет, что Дембеле совсем скоро станет игроком «ПСЖ». Усман уже прилетел в Париж и готовится подписать 5-летний контракт со столичным клубом.

К сожалению, расставание француза и «Барсы» получилось не самым красивым. По сведениям As, Усман сказал своим одноклубникам, что не хочет играть за команду, где «есть люди, которые постоянно бросаются в него дерьмом», а также «ждут возможности отрубить ему голову».

«ПСЖ» успел подать заявку на игрока до 1 августа, потому отступные составили 50 млн евро. От этой суммы «блаугране» достанется лишь часть: одни источники сообщают о 25 млн евро, другие пишут, что «Барса» получит немного больше. Оставшаяся часть отправится в карман самому Усману и его агенту – Сиссоко.

По сведениям журналиста Хави Мигеля из AS, каталонцы любезно попросили Дембеле отдать клубу часть сумму, которую игрок получит с собственного трансфера. «Блауграна» мотивировала свою просьбу тем, что француз покидает клуб незадолго до старта Ла Лиги. При этом в команде нет прямой замены вингеру.

Но Дембеле и его агент ответили «Барселоне» отказом, пишет Хави Мигель. Утверждается, что Сиссоко сделал каталонцам встречное предложение о продлении контракта с его клиентом. Но сумму, запрашиваемую агентом, в клубе посчитали оскорбительной.

Как считаете, правильно ли поступил Усман? Или ему стоило отдать «Барсе» часть денег с трансфера?

13 комментариев

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Одно слово - козел хитромудрый - этот дембельнутый чёрный хрусталь….)
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Ответ <~Inter~>
так с чего вдруг он должен отдавать? сами подписали подобный контракт, а потом на жалость давить пытаются
никто никому ничего не должен. спросили - получили ответ
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Да не правда всё это Лапорте деньги просил от Дембеле несмешите меня он просто не верил ему и недолюбливал и был прав просто хави сильно верил и был неправ
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Ну если это правда и дембеля отказал то это его право это его бабки по контракту Так что как говорится он ни хрена не должен Пусть катится свой ПСЖ Надеюсь там долго он не заиграет
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Это расплата, за подпись Лапорты, под последним контрактом этого придурка!
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так с чего вдруг он должен отдавать? сами подписали подобный контракт, а потом на жалость давить пытаются
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Вообще непонятно, почему были прописаны такие мизерные отступные. Кто то может объяснить? Как Лапорты и его "sagrada familia" все про***ли?! О чем они думали?
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В ПСЖ его карьере придёт долгожданный конец. Скриньте
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Естественно не отдаст. Это и было задумано, отодрать от Барсы эти 25 млн. Или что за такой дешёвый подход? сам подписал ему эти пункты и потом отдай немного? Что за попрошайничество? Не то, что кто-то, что-то отдаст, все в засаде ждут, когда руководство допустит очередную ошибку, чтоб содрать как можно больше… Как не странно, но у всех получается… вот такая «сильнейшая» трансферная политика у Лапорты… а мне говорят Лапорта такой и сякой…. какой он? да никакой…..
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Не фиг было подписывать такое кобальное соглашение, естественно он ни чего не отдал бы, с самого начала было понятно что мерзкий типчик, я надеялся что его в прошлом году сплавят
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Избавились наконец то.
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Да все уже были уверены, что он свалит прошлым летом, так что его уход был лишь вопрос времени. Игрок талантливый, но явно не играет на уровне топов, матчи решает очень редко, что бы требовать зарплату как у топ игроков, агент там очень жадный. Лапорта думаю максимум выжал из этой ситуации, отбив хоть какие то деньги.
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