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📸 🎥 Альба добрался до Майами! Жорди успел пообщаться с прессой и провести первую тренировку с Месси и Бускетсом

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Альба наконец приехал в Майами, где за местный «Интер» уже зажигают его друзья – Месси и Бускетс.

На первой пресс-конференции в качестве игрока команды из Флориды Жорди сделал комплименты своим новым-старым одноклубникам:

«Воссоединение с Бускетсом и Месси в «Интер Майами»? Я очень счастлив. Дело не только в нас троих, в этой команде есть несколько очень хороших игроков. Мы все здесь для того, чтобы соревноваться и побеждать. Месси очень требователен, он приехал в Майами, чтобы выиграть все. Мы здесь, чтобы помочь ему».

Альба провел первую тренировку с новой командой.

Месси и Альба явно были рады вновь вместе оказаться на футбольном поле.

Воссоединившись, троица легенд «Барсы», видимо, предпочитает не расставаться.

Приятно видеть парней вместе?

9 комментариев

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Flavius
Придётся теперь смотреть МЛС ))
Для полного счастья ещё Суареса, Иньесту, и Неймара надо
+11
0
+11
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Greatest Of All Time
Рамоса в защиту .
+2
0
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Игорь Климов
Удачи Альбе в Интер Майами!
+1
0
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Bazelle
Ответ Flavius
Придётся теперь смотреть МЛС )) Для полного счастья ещё Суареса, Иньесту, и Неймара надо
согласен
+2
-1
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VERBLYUD
Ответ Greatest Of All Time
Рамоса в защиту .
Было бы круто, но пишут, что он переходит в Галатасарай
+1
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Артур Филоненко
Болельщика Реала в лифте поймали?
0
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Aymammet Baylyyew
FC BARMIAMI
0
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predMBAPPE
Ответ Greatest Of All Time
Рамоса в защиту .
С Пепе и Карвахалем, они такое шоу устроят на поле)))
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Joekoul
Ответ Артур Филоненко
Болельщика Реала в лифте поймали?
Это брат младший брат Бэйла
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