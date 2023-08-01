9 комментариев

📸 🎥 Альба добрался до Майами! Жорди успел пообщаться с прессой и провести первую тренировку с Месси и Бускетсом
Альба наконец приехал в Майами, где за местный «Интер» уже зажигают его друзья – Месси и Бускетс.
На первой пресс-конференции в качестве игрока команды из Флориды Жорди сделал комплименты своим новым-старым одноклубникам:
«Воссоединение с Бускетсом и Месси в «Интер Майами»? Я очень счастлив. Дело не только в нас троих, в этой команде есть несколько очень хороших игроков. Мы все здесь для того, чтобы соревноваться и побеждать. Месси очень требователен, он приехал в Майами, чтобы выиграть все. Мы здесь, чтобы помочь ему».
Альба провел первую тренировку с новой командой.
Месси и Альба явно были рады вновь вместе оказаться на футбольном поле.
Воссоединившись, троица легенд «Барсы», видимо, предпочитает не расставаться.
Приятно видеть парней вместе?
Для полного счастья ещё Суареса, Иньесту, и Неймара надо