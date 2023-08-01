20-летний испанец шел к этому всю жизнь.

Воспитанник «Барсы» Фермин Лопес дебютировал за первую команду не где-нибудь, а в класико с «Реалом» - вышел на замену на 66-й минуте, успел забить и отдать голевую.

Впрочем, если посмотреть на архивные видео с Фермином, то тут совершенно нечему удивляться. Обратите внимание, насколько меньше Лопес своих партнеров и соперников - забивать ему это не мешало.

У Фермина уже есть заветное фото с Лионелем Месси, новой «мессией» его пока не называют, к счастью, но у парня действительно большое будущее.