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Фермин Лопес в детстве - заветное фото с Месси и много, очень много голов за молодежную команду «Барсы» 🔥🔥🔥

Фермин Лопес
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20-летний испанец шел к этому всю жизнь.

Воспитанник «Барсы» Фермин Лопес дебютировал за первую команду не где-нибудь, а в класико с «Реалом» - вышел на замену на 66-й минуте, успел забить и отдать голевую.

Впрочем, если посмотреть на архивные видео с Фермином, то тут совершенно нечему удивляться. Обратите внимание, насколько меньше Лопес своих партнеров и соперников - забивать ему это не мешало.

У Фермина уже есть заветное фото с Лионелем Месси, новой «мессией» его пока не называют, к счастью, но у парня действительно большое будущее.

1 комментарий

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ЧИКО
Вот и пусть играет… есть в Ла Массии и в Бурса Атлетико достойные молодые ребята и их надо использовать, расти… Те которые не смогут найти место в основе, продавать выгодно, как это делают Монако, Боруссия Дортмунд и другие команды, которые зарабатывают очень хорошо на продаже воспитанников…
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